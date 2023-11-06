اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رسالة ود من الرئيس الفرنسي إلى نظيره الجزائري يحملها وزير الداخلية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 ص
رسالة ود من الرئيس الفرنسي إلى نظيره الجزائري يحملها وزير الداخلية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العلاقات المتينة التي تجمع بلاده بالجزائر في ضوء الصداقة والاحترام بين الشعبين.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عقب استقباله /الأحد/ بالجزائر العاصمة، من قِبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأضاف جيرالد دارمانان أنه حمل رسالة الود والاحترام من قِبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الجزائري، معبرًا عن شكره للرئيس الجزائري نظير العمل المشترك خاصة ما تعلق بمجالات التعاون الثنائي على مستوى وزارة الداخلية، في مجال الأمن المدني والقضائي، والهجرة والشرطة القضائية.

 







الرئيس الفرنسي

الرئيس الجزائري

فرنسا

الجزائر




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