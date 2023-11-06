"رادع نووى متنقل".. اعرف الغواصة الأمريكية النووية بعد وصولها للشرق الأوسط

وكالات

في مشهد نادر قلما تنشره عادة القيادة المركزية الأمريكية لسفنها وغواصاتها النووية أثناء تنقلها، أعلنت الولايات المتحدة وصول أكبر غواصاتها إلى الشرق الأوسط.

ونشر حساب القيادة على منصة أكس اليوم الاثنين صورة للغواصة من طراز أوهايو، مشيراً إلى أنها وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الخامس من نوفمبر.

وتعتبر "أوهايو" من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

وتعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم.

إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية، صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا، إلى ذلك.

ويعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأمريكية بمثابة رادع نووي متنقل.