رئيس مجموعة موانئ أبوظبي: النجاح للمؤسسات المعتمدة على التكنولوجيا والباقي سيخرج من السوق

كتب سيد الخلفاوى

أكد سيف المزروعي - الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هناك اختلافا كبيرا بين التكنولوجيا وبين أثر تلك التكنولوجيا على المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن في قطاع الموانئ كان يستخدم الكثير من الحاويات بشكل ونظام قديم في الماضي، ولكن الآن نستخدمها بشكل إلكتروني مما كانت نتيجته كبيرة على سهولة ونظام العمل وتوفير الوقت والتكلفة.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا، والأهم أن يكون لهذا الاستثمار أثر ونتيجة واضحة، فهناك الكثر من الشركات العالمية تستثمر الكثر من الأمول للتحول الي الميكنة و الذكاء الصناعية في العمل، مؤكدا أن المؤسسات التي تعتمد علي التكنولوجيا هي التي ستنجح اما الباقي سيخرج من السوق.

وأوضح أن التعاون مع مصر نركز دائما علي كيفية التشغيل والإدارة وهو بند مهم في التعاقد، ونتشارك الخبرات، واشار الي اننا نتحدث اليوم عن المستقبل والوصول إلي السماء وهو أمر اصبح ممكناً.

وأكد سيف المزروعي، رئیس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، أن التحديات اليوم فى منظومة النقل كبيرة أهمها من الذى يمكنه الوصول لهذة المنظومة واستخدام التكنولوجي ونقل المعلومات، واستخدام المعدات لسرعة انشاء المشروعات وتقليل الخطأ البشرى، مشيرا الى مستقبلا هناك ترابط أكثر، مشيرا الى أن موانئ ابو ظبى تبنت التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وهناك استثمار كبير فى مجال البنية التحتية وسيكون له عائد فى الفترة القادمة.