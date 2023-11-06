رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جدد بالكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة الظهور ببورسعيد الأسقفية، حيث قام بخدمة تثبيت 19 عضواً جديداً بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن معرفة المسيح هي معرفة المخلص، إذ أن كثيرين ينالوا الحياة الأبدية بمعرفة المسيح، "وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ" (يو3:17).

وأضاف رئيس الأساقفة أن كل من يطلب السيد المسيح سيجده، إذ تتغير حياتنا للأفضل، مستكملاً أن كل الأشياء نفاية لكي نربح المسيح وحده، كما بالكتاب المقدس "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ" (في 3: 8).

واختتم رئيس الأساقفة مصلياً: أن نكون في علاقة قوية بالمسيح، وأن نحسب كل الأشياء من أجل المسيح نفاية، حيث أن المسيح هو الطريق والحق والحياة.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لشباب الكنيسة خريجي الجامعات عام 2023 إذ هنئهم على تخرجهم وبداية الحياة المهنية.

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة قد اجتمع بقادة الاجتماعات المتعددة بالكنيسة ببورسعيد، لمناقشة التطورات في الخدامات، والتعرف على رؤية كل خدمة، والتحديات التي تواجه القادة.