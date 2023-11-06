حبس ممرضة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهماهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محلات الذهب فى الجمالية، بمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.