اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جاكرتا تنفى اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 06:49 م
جاكرتا تنفى اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ قصف الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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نفت لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، الاتهامات الإسرائيلية باستخدام حركة "حماس" للمستشفى الإندونيسي في غزة كمنصة لإطلاق الصواريخ.

وقال رئيس اللجنة ساربيني عبد المراد - بحسب ما نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "إن اتهامات إسرائيل هي ذريعة حتى تتمكن من مهاجمة المستشفى"، موضحا أن اللجنة أنشأت المستشفى للمساعدة والإيفاء باحتياجات مواطني غزة.

كما نفى مسؤول آخر باللجنة، وهي منظمة غير حكومية، وجود أنفاق تحت مبنى المستشفى الإندونيسي، مضيفا أن خزان الوقود ومولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفى موجودة على نحو منفصل في مبنيين قريبين لأغراض أمنية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اتهامات إسرائيل لحركة "حماس" باستخدام المستشفيات، ومنها "الإندونيسي، والشفاء، والشيخ حمد" كغطاء لمقراتها العملياتية.

 







المستشفى الإندونيسي

منصة لإطلاق الصواريخ

غزة

إسرائيل




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