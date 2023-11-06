اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء العراق

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:00 ص
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء العراق برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد الأحد حيث ناقشا الصراع بين إسرائيل وحماس والحاجة إلى منع انتشار الصراع.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان على الموقع الرسمي - أن بلينكن ناقش مع السوداني الوضع الإنساني في غزة والتزام الولايات المتحدة المستمر بالتنسيق مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي الحاجة إلى ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج غزة.

 







وزير الخارجية الأمريكي

رئيس وزراء العراق

العراق

القوات الامريكية في العراق




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