اليوم السابع
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تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة فى المحافظات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 08:26 ص
تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة فى المحافظات طرق مغلقة بسبب الشبورة
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة للمرور، 5 طرق صحراوية حتى الآن بسبب وجود شبورة كثيفة وإنعدام الرؤية بها منعا لوقوع اى حوادث مرورية ومن تلك الطرق:
 
-غلق طريق العلمين 
-غلق طريق إسكندرية الصحراوى 
 - غلق الطريق الإقليمى
-غلق الطريق الاوسطى 
-غلق الطريق القطامية 
 
أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
 






ادارة المرور

اخبار الحوادث

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الشبورة




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