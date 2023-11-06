تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق

‎كتبت أسماء نصار

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين فى الأسواق انخفاضًا حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا وللمستهلك بـ 120 جنيهًا والأحمر 117 لتصل للمستهلك بـ 122 جنيهًا والبلدى 137 جنيهًا فى المزرعة.

‎وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحملات لمراقبة أسوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، و فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

‎‏‎وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة و شركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.