تراجع سعر الذرة الصفراء بمختلف أنواعها اليوم.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الإثنين انخفاضًا لجميع أنواعها البرازيلى والأرجنتيني والأوكرانى بنحو 450 جنيها بعد الإفراجات عن الأعلاف التى تمت خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء البرازيلى 13 ألفا و450 جنيها، بدلًا من 13 ألفا و900 جنيه، وسجل الأرجنتينى 13.450، والأوكراني 12.700.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وتضمنت الافراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .