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تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 12:47 م
تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تجهيز نحو 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مكثف بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







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