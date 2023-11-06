تجديد حبس عامل بتهمة قتل ميكانيكى فى السلام بسبب الخلاف على أجرة نقل أثاث

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ميكانيكى بسبب الخلاف على أجرة نقل أثاث منزله.

البداية كانت ببلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ميكانيكى بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال وبسؤال والده اتهم مالك جراج "له معلومات جنائية" بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما فتم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته استعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة، فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.