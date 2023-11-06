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تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 26 نوفمبر

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:32 م
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 26 نوفمبر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 26 نوفمبر ، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته. 
 
كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعث جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 






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