الهلال الأحمر المصرى يعلن حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة

أعلنت غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى، حجم المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بعدد الدول المشاركة في إرسال المساعدات، ونوعية تلك المساعدات والأوزان الفعلية التي وصلت بالفعل، وجاء بيانها كالتالي:-

الأردن - مستلزمات طبية بحجم 20.8 طن

الإمارات - مواد غذائية 13.5 طن

البرازيل - أدوات وأجهزة تنقية مياة ومستلزمات طبية 3 أطنان

باكستان - خيام وبطاطين 81 طنا

بريطانيا - مستلزمات طبية ومعدات 56.3 طن

تونس - مستلزمات طبية بحجم 12.5 طن

روسيا - مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية بحجم 57 طنا

فنزويلا - مراتب وبطاطين ومواد غذائية بحجم 18.15 طن

كولومبيا - مستلزمات عناية شخصية 10 أطنان

البحرين - لبن أطفال ومستلزمات طبية وأدوية بحجم 79 طنا

الجزائر - خيام وأسرة ومواد غذائية 44 طنا

الدنمارك - أدوية وبطاريات ليثيوم بحجم 42 طنا

المغرب - مواد غذائية ومستلزمات طبية بحجم 25 طنا

الهند - أدوية ومستلزمات طبية وعناية شخصية وخيام بحجم 38 طنا

تركيا - أدوية ومستلزمات عناية شخصية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام 203.5 طن

الكويت - مستلزمات طبية وأدوية وبطاطين بحجم 5 اطنان

فرنسا - مستلزمات غذائية وخيام بحجم 48.2 طن .

قطر - مستلزمات طبية ومواد غذائية بحجم 124 طنا

ماليزيا مستلزمات طبية ولبن أطفال بحجم 16 طنا

ادوية و أجهزة تنقية مياه و مستلزمات طبية 3 البرازيل .3

خيام و بطاطين 81 باكستان .4

مستلزمات طبية ومعدات 56.3 بريطانيا .5

مستلزمات طبية 12.5 تونس .6

مستلزمات طبية وأدوية و مواد غذائية 57 روسيا .7

مراتب و بطاطين و مواد غذائية 18.15 فانزويال .8

مستلزمات عناية شخصية 10 كولومبيا .9

لبن أطفال ومستلزمات طبية وأدوية 79 البحرين .10

خيام وسراير ومواد غذائية ومستلزمات طبية 44 الجزائر .11

أدوية وبطاريات ليثيوم 42 الدنمارك .12

مواد غذائية و مستلزمات طبية 25 المغرب .13

أدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات عناية شخصية وخيام 38 الهند .14

أدوية ومستلزمات عناية شخصية و مستلزمات طبية وبطاطين و خيم 203.5 تركيا .15

مستلزمات طبية وأدوية و مواد غذائية وبطاطين 5 الكويت .16

مواد غذائية و خيم 48.2 فرنسا .17

مستلزمات طبية و مواد غذائية 124 قطر .18

مستلزمات طبية ولبن طفال 16 ماليزيا .19