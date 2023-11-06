المشدد 10 سنوات لـ 3متهمين بـ"تنظيم داعش الجيزة" وادراج بقوائم الإرهاب

كتب: إيهاب المهندس

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في اتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والإنضمام إلى التنظيم الإرهابى.

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم والتنظيم التابعين له علي قوائم الإرهاب .

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماه " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.