المرور يعيد فتح الطريق الأوسطى الصحراوى بعد تلاشى الشبورة وسط انتشار الخدمات

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الأوسطى الصحراوى بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

ويجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير.