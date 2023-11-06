المتهم بقتل بائع متجول: "كان عايز يبيع الملابس قدام محلى"

قررت نيابة دار السلام، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع متجول، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن قتل المجنى عليه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.

كشفت تحقيقات النيابة ملابسات بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.