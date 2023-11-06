اليوم السابع
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المؤبد لشقيقين و 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل شخص في مشاجرة بسوهاج

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 06:40 م
المؤبد لشقيقين و 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل شخص في مشاجرة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ط.ع.م"  وشقيقه "ا.ع.م"بالسجن المؤبد، كما عاقبت شفيقيهما "ر.ع" و"ع.ع" بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.م.ع" بأن اطلقوا عليه النار من سلاح ناري بدائرة مركز ساقلته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين 
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة فى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات بينهم، فقاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 






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