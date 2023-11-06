الكنيست الإسرائيلى يقر قانونا بالسجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة للفصائل الفلسطينية

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وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة للفصائل الفلسطينية والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.

وبحسب موقع روسيا اليوم، اللجنة الدستورية في الكنيست وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ "من يقرأ بشكل ممنهج منشورات مؤيدة للفصائل الفلسطينية، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".

ولفت إلى أن "المنشورات التي تقرأ بشكل عشوائي أو لغرض قانوني لن تحظر. وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى أن "لقراءة الممنهجة والمستمرة، تشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".