الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:26 ص الرئيس السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية. السيسي السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اخبار الرئيس السيسي رئيس جنوب السودان قصر الاتحادية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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