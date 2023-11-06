الرئيس السيسى: مصر لم تدخر جهدا لدعم جنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه رغم التحديات والظروف الصعبة التى تواجه المنطقة، فإن مصر لم تدخر جهدا لدعم جنوب السودان، مؤكدا على دعم مصر من اجل تحقيق السلام فى جنوب السودان، كما أن مصر تدعم الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنميه، مشيرا إلى انه بحث مع سيلفا كير التعاون السياسى والأمنى .

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان سيلفا كير والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدا أن هنالك روابط أزلية وتاريخا ممتدا يربط بين مصر وجنوب السودان.

وأكد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك عقب مباحثاته مع سيلفا كير فى قصر الاتحادية اليوم، تقديره الكامل للجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات .