الرئيس السيسى: اتفقت مع سيلفا كير على تنسيق الجهود لتجنيب شعب السودان مزيدا من الدمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تشاور مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير اليوم حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة، حيث اتفقا على تنسيق الجهود لتجنيب الشعب السودانى مزيدا من الدمار والتشتيت وتغليب مصلحة السودان على أى مصالح شخصية .

وأكد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب السودان على دور مصر المحورى فى الازمه السودانيه ، كما أكدا على محوريه مسار دول الجوار فى تسويه الازمه.

وأكد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك عقب مباحثاته مع سيلفا كير فى قصر الاتحادية اليوم، تقديره الكامل للجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات .