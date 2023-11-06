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الخارجية الأمريكية: تحدثنا مع إسرائيل عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:25 م
الخارجية الأمريكية: تحدثنا مع إسرائيل عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين غزة
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تحدثت مع إسرائيل عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، مضيفة أن على إسرائيل أن تميز بين المدنيين والمسلحين في عملياتها العسكرية.

وقبلها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بإطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، قالت إن فلسطينيًا يستشهد كل 4 دقائق جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع المنكوب منذ 31 يومًا، والذي أسفر الآن عن أكثر من 10 آلاف شهيد.

 







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