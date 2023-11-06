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الحكومة تنفى وجود عجز بمخزون السلع ودخول مصر فى أزمة غذائية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:36 ص
الحكومة تنفى وجود عجز بمخزون السلع ودخول مصر فى أزمة غذائية المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المنشور المزعوم المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، ونفي المركز الأعلامى تلك الأنباء تماماً.
 
وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء، مشدداً على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى أن  المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، مشدداً على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين  دون نقص أي سلعة من الأسواق.

 

 

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اليوم السابع بلس




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