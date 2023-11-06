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الأرصاد: سحب رعدية وإشارات برق تظهر على مناطق بأقصى الحدود الجنوبية الشرقية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:47 م
الأرصاد: سحب رعدية وإشارات برق تظهر على مناطق بأقصى الحدود الجنوبية الشرقية سحب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الرعدية وإشارات البرق على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
 






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