إغلاق طريقى الإسكندرية الصحراوى والدولي من 4 إلى 8 صباحًا بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الثلاثاء 7 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.
وتابعت ، وذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وناشدت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظات شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة