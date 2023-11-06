إغلاق طريقى الإسكندرية الصحراوى والدولي من 4 إلى 8 صباحًا بسبب الشبورة

وتابعت ، وذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.