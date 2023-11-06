إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه الصف، وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبعد تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، تم على الفور تسيير حركة السيارات.

وكذلك تم مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل.