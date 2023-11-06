إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة الفحص والتحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

اعترف المتهمين في تحقيقات النيابة بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية اشراء تلك المضبوطات.

وتبين من التحقيقات، أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن".