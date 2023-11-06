اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا: التوصل إلى توصيات بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 ص
ألمانيا: التوصل إلى توصيات بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية التغيرات المناخية
أ ش أ

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أكدت المفوضة الألمانية لتغير المناخ جينيفر مورجان أنه تم التوصل إلى توصيات بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي سوف يوجه التمويل إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، مضيفةً أنه تم وضع الأسس لحزمة التسريع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، بما في ذلك اللمسات الأخيرة وملء الصندوق.

وأوضحت جينيفر مورجان -في تصريح نشره المركز الإعلامي الألماني للعالم العربي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا)- أن "ألمانيا على استعداد للوفاء بمسئوليتها، ونحن نعمل بنشاط من أجل المساهمة في الصندوق الجديد وتقييم الخيارات المتاحة لمزيد من مصادر التمويل الهيكلية"، مطالبةً جميع الدول الأخرى القادرة على المساهمة بأن تحذو حذو ألمانيا.

 







ألمانيا

الخسائر والأضرار المناخية

برلين

التغيرات المناخية




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