أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود عجز بمخزون السلع ودخول مصر فى أزمة غذائية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جنوب السودان فى قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان سلفا كير، لدي وصوله إلى قصر الاتحادية. الحكومة تنفى وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المنشور المزعوم المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، ونفي المركز الأعلامى تلك الأنباء تماماً.

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024.. الخميس المقبل

تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

الهلال الأحمر المصرى يعلن حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة.. إنفوجراف

أعلنت غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى ، حجم المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية. تسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائد نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

التخطيط: تحقيق 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ10.2تريليون جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال نفذ 24 مجزرة فى قطاع غزة خلال الليلة الماضية

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية واجهنا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

أجواء حارة .. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست