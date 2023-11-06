أخبار البورصة اليوم الإثنين 6-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 6-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحى، وأسمنت سيناء، والشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.38%، والعرب على 7.42%، واستحوذت المؤسسات على 12.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.67%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 360.9 مليون جنيه، 90.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 130.3 مليون جنيه، 100.1 مليون جنيه، 236.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9809 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5265 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 11.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 6.4 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 69 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية عدد 700 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة بنفس الشركة 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 70.1%، وارتفع صافى الربح إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 101.5%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافى الربح إلى 14.5%.

فيما حققت شركة العامة لصناعة الورق-راكتا، خسائر بلغت 29.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقارنة بخسائر بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

السويدى إليكتريك

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، بناء منطقة صناعية متكاملة بمساحة 2.6 مليون متر بدولة تنزانيا تجذب استثمارات 400 مليون دولار فى صناعات الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية.