وزير الخارجية الأمريكى لأبو مازن: ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الأحد/، التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة واستئناف الخدمات الأساسية فى غزة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى رام الله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكى ماثيو ميلر -وفقا لما أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية- "إن وزير خارجية أمريكا أكد لعباس أنه لا يجوز تهجير الفلسطينيين قسرا".



كما نافش بلينكن والرئيس الفلسطينى الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء والاستقرار فى الضفة الغربية، بما فى ذلك الحاجة إلى وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.



وأكد وزير خارجية أمريكا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز التدابير المتساوية للكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.



كما أعرب وزير الخارجية الأمريكى عن التزام الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق تطلعات الفلسطينيين المشروعة فى إقامة دولة فلسطينية.