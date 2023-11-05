وزبر الأوقاف: العالم على مفترق طرق بين الاحتكام للضمير الإنساني أو شريعة الغاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن العالم على مفترق طرق بين الاحتكام للحس والضمير الإنساني أو شريعة الغاب ودورنا تقوية الحس الإنساني لدى مختلف شعوب العالم قبل فوات الأوان.

وفي وقت سابق حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وكان قد وجه وزير الأوقاف، عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك.

نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة .

نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر.