منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول

اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافا جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
أفاد ممثل الوحدات العملياتية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو".
وأضاف أنه لم تقع إصابات.
مشاركة
اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافا جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
أفاد ممثل الوحدات العملياتية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو".
وأضاف أنه لم تقع إصابات.
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة