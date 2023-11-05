اليوم السابع
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منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:00 ص
منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول صواريخ روسية
أحمد علوى

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اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافا جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

أفاد ممثل الوحدات العملياتية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو".

وأضاف أنه لم تقع إصابات.

 







الدفاع الجوي الروسي

روسيا

الدفاع الروسية

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