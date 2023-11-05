اليوم السابع
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مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة فى حريق شقة بالطالبية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:08 ص
مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة فى حريق شقة بالطالبية حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة وأطفالها الثلاثة مصرعهم إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة. 
 
ووضعت إدارة الحماية المدنية روشتة أمنية للوقاية من اندلاع الحرائق، منها:
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
 
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 
 
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.






حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الطالبية




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