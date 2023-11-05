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مراسل "القاهرة الإخبارية": إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو جنوب لبنان

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:41 م
مراسل "القاهرة الإخبارية": إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو جنوب لبنان جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو جنوبي لبنان".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأحد، سيارتى إسعاف، بأطراف بلدة "طير حرفا" فى جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين بجروح.

ودوت صافرات الإنذار، الأحد، فى شمال إسرائيل، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلى قصف مجددًا بلدات حدودية بجنوب البلاد.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن من بين البلدات "علما الشعب" والناقورة واللبونة، مشيرة إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، وكما طال القصف الإسرائيلى، بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين.

 







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