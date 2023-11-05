اليوم السابع
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متحدث الجيش الإسرائيلى: مقتل الضابط "نعران أشحار" قائد دبابة فى الكتيبة 71

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:04 م
متحدث الجيش الإسرائيلى: مقتل الضابط "نعران أشحار" قائد دبابة فى الكتيبة 71 الجيش الإسرائيلى
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى مقتل الضابط نعران أشحار 33 عاماً، والذى يتقلد منصب قائد دبابة في الكتيبة 71 التابعة للواء 188، متأثراً بإصابته بجراح خطيرة نتيجة انقلاب دبابة فى شمال إسرائيل فى 29 أكتوبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. 

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلى قصف قطاع غزة فى ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع فى الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلى منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلى أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

 







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