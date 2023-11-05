طرق الوقاية من التهابات وعدوى تحت الإبط.. أبرزها ارتداء الملابس الواسعة

كتبت مروة محمود الياس

يعانى البعض من مشكلات جلدية تحت الإبط ، فقد يعانى أغلبنا من الاحمرار فى هذه المنطقة، أو الحكة، أو الرغبة فى الهرش أو الالتهابات والبثور فى بعض الأحيان.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic الطبى، فإن منطقة تحت الإبط هى من مناطق الثنايا التى تكون قليلة التهوية، يسهل تكون البكتيريا والفطريات بها، فهى بيئة رطبة تنمو فيها، وتنتج رائحة غير جيدة، وبعض الممارسات الخاطئة والمغلوطة يمكن أن تساعد فى إصابتها بالعدوى أو الالتهابات، ومن أبرز واشهر أنواع العدوى فى منطقة الإبط هى عدوى الخميرة.

ومن أبرز أسباب الإصابة بمشكلة جلدية تحت الإبطين - وفقًا للتقرير - ارتداء الملابس الضيقة، أو البوليستر الصناعية، أو الإسراف فى وضع المزيلات للعرق أو استخدام نوعيات فيها مواد تسبب التحسس أو عدم الاهتمام بنظافة هذه المنطقة المهمة، وغيرها الكثير من الأسباب.

ويعرض التقرير مجموعة من أبرز طرق الوقاية من هذه الالتهابات، أو العدوى فى منطقة تحت الإبطين منها:

-إذا كنت تعانى التهابات أو رائحة كريهة اعرض نفسك على الطبيب المختص الذى بدوره يصف مضاد فطريات إذا كانت العدوى فطرية أو بعض العلاجات الأخرى إذا لم تكن عدوى

-الاهتمام باختيار نوعية مناسبة لبشرتك من مضاد التعرق وفقًا لوصفة طبية

-تنظيف منطقة الإبطين جيدًا من خلال الاستحمام الدائم وإزالة الشعر بطرق صحية للسيدات

-الاهتمام بارتداء الملابس الواسعة وعدم ارتداء ملابس تمنع تهوية هذه المنطقة

-الاهتمام بارتداء نوعيات قطنية جيدة تلامس البشرة والبعد عن الألياف الصناعية

-اهتم بزيارة طبيبك كل فترة إذا ما تكررت عدوى الفطريات أو البكتيريا لأنه قد يصف لك دواء يؤخذ عن طريق الفم مضاد لهذه الفطريات ويساعد على وقايتك من هذه المشكلة