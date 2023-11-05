اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين استهداف الاحتلال المدنيين والمسعفين جنوب البلاد

الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:03 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين استهداف الاحتلال المدنيين والمسعفين جنوب البلاد نبيه برى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى استهداف القوات الاسرائيلية مساء اليوم لمدنيين فى سياراتهم ومسعفين صباحاً أثناء قيامهم بواجبهم الإنسانى.

وأكد برى فى بيان له مساء اليوم أن اسرائيل ارتكبت جريمة بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا بالجنوب اللبناني، موضحا أن هذه الجريمة أدت إلى استشهاد امرأة وثلاثة من أحفادها.


وأضاف أن ما حدث يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية تمثل نموذجا لإرهاب الدولة المنظم - على حد تعبيره - ، مشيرا إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلى التى دعا فيها إلى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.


واعتبر برى أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلى من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.

 

 







لبنان

نبيه برى

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة