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رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل من محطة المشير

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:46 ص
رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل من محطة المشير مونوريل شرق النيل
كتب محمد عبد العظيم

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل من محطة المشير.

 

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.







المعرض الدولى للنقل الذكي

المؤتمر الدولى للنقل الذكي

رئيس الوزراء

رئيس الحكومة

الرئيس السيسي

مؤتمر النقل الذكى

وزير النقل

مونوريل شرق النيل

افتتاح مونوريل شرق النيل




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