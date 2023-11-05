حياة كريمة تدعو للتبرع لدعم الأشقاء الفلسطينيين على رقم الحساب الموحد بالبنوك

كتب محمد السيد الشاذلى

دعت مؤسسة حياة كريمة، للتبرع لدعم الأشقاء الفلسطينيين على رقم الحساب الموحد في البنوك رقم 45004500، وكذلك إرسال رسالة واحدة على رقم حياة كريمة 9509، قائلة :"هتقدم دعم كبير لإخواتنا في غزة."

وواصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجهز حاليا مجموعة جديدة من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على مساعدة أهالينا فى غزة عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية والملابس والأغطية، ويعمل متطوعى حياة كريمة على مدار الساعه فى تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

كما تقدمت مبادرة حياة كريمة بالشكر لكل المتبرعين على مساهمتهم فى رفع العبء والمعاناة عن أهلنا فى فلسطين الحبيبة.

واستكملت مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس السبت، إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.