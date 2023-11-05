اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة تدعو للتبرع لدعم الأشقاء الفلسطينيين على رقم الحساب الموحد بالبنوك

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:36 م
حياة كريمة تدعو للتبرع لدعم الأشقاء الفلسطينيين على رقم الحساب الموحد بالبنوك حياة كريمة
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت مؤسسة حياة كريمة، للتبرع لدعم الأشقاء الفلسطينيين على رقم الحساب الموحد في البنوك رقم 45004500، وكذلك إرسال رسالة واحدة على رقم حياة كريمة 9509، قائلة :"هتقدم دعم كبير لإخواتنا في غزة."

وواصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجهز حاليا مجموعة جديدة من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على مساعدة أهالينا فى غزة عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية والملابس والأغطية، ويعمل متطوعى حياة كريمة على مدار الساعه فى تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

كما تقدمت مبادرة حياة كريمة بالشكر لكل المتبرعين على مساهمتهم فى رفع العبء والمعاناة عن أهلنا فى فلسطين الحبيبة.

واستكملت مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس السبت، إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

398257352_735320628625227_9074757927196415226_n
 

 

 

 







فلسطين

غزة

الشعب الفلسطينى

حياة كريمة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة