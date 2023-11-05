جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تعمل على رقمنة الخدمات اللوجستية وتطوير موانئها

كتب: مدحت عادل

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل فى مصر"، وتشارك المنطقة الاقتصادية بجناح فى قاعة "2" الذى تستعرض من خلاله جهودها فى قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.

وفى هذا الصدد، قال وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تطوير موانئها التابعة كافة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية، كما أوضح إطلاق المنطقة منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية العام المقبل، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة بالموانئ وإضافة خدمات تموين السفن بالوقود التقليدى والأخضر، مشيرًا نجاح تجربة عملية لتموين أول سفينة فى العالم تعمل بالوقود الأخضر فى باكورة هذا النوع من عمليات تموين السفن فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك إلى حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية فى الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالى 2022/2023 بإجمالى استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع، كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذى يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا؛ ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداى روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتفعيل مذكرة التفاهم التى وقتعها العام الماضى مع الصندوق السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والمجموعة المصرية العالمية للسيارات، التى تهدف لإنشاء مجمع مشترك لصناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد (East Port Said Automotive Zone – EPAZ)، حيث تبذل المنطقة الاقتصادية الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعى السيارات حول العالم للمساهمة فى توطين صناعة السيارات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة، التى انطلقت من منطقة شرق بورسعيد، ويهدف مجمع EPAZ لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كقدرة استيعابية للمرحلة الأولى.