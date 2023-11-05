اليوم السابع
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خلال شهر أكتوبر الماضي..

جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 37محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:36 م
جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 37محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات
كتب - أحمد يعقوب

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حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك 37 محضر تهرب وضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضى منها 9 محاضر في مبني الركاب رقم (1) و9 محاضر في مبنى الركاب رقم (2) و19 محضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية .
 
وتم تحرير المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC و CBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة والسبائك الذهبية والجوازات المزورة وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع .
 
ويأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.






مصلحة الجمارك

المنافذ الجمركية

التهرب الجمركي




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