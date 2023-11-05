تعرف على طريقة فحص دينامو السيارة لاستبداله في الوقت المناسب

كتبت : أماني سمير

يستطيع قائد السيارة فحص الدينامو بشكل آمن للتأكد من تعطله قبل استبدله بآخر جديد أو للتأكد من خلوه من الأعطال لما لهذا الجزء من أهمية في محرك السيارة، ويكون ذلك باتباع 7 خطوات وهي كالآتي..

أولا : الوصول إلى مكان دينامو السيارة بعد رفع الغطاء والتأكد من أن حزام الدينامو ليس مفكوكا .

ثانيا : ضرورة فحص الدينامو وضبطه على إعداد 20 فولت أو على أيّ قياس أعلى من 15 فولت من خلالاستخدام جهاز multi-meter

ثالثا : يجب التأكد من نظافة الأطراف الموجبة والسالبة للدينامو .

رابعا : تشغيل محرك السيارة ، والتأكد من بكرة الدينامو تدور بشكلٍ طبيعي دون إنحراف عن مسارها .

خامسا : إختبار جهد الدينامو من خلال من خلال وضع المجس السالب الأسود للجهاز ولمسه بأي مكان معدني بالسيارة ، وذلك إذا كان سهل الوصول إلى الدينامو، والاطلاع على قراءة العداد واختلاف قراءة المقياس .

سادسا : إختبار جهد الدينامو إذا لم يكن متاحاً وقريباً لفحصه بالطريقة السابقة من خلال لمس المجس الموجب للجهاز بالطرف الموجب للبطارية ، وكذلك الأمر بالنسبة للمجس السالب للقطب الآخر السالب للبطارية .

سابعا : يجب تقييم قراءة الدينامو من خلال جهاز multi-meter ، فإذا كانت القراءة قريبةً من 14 فولت فهوغير متعطل ، وإذا كانت القراءة أكثر من 15 فولت فإنّه سيكون هناك خللاً ما في منظم الجهد في الدينامو، وإذا كانت القراءة أقل من 13 - 14 فولت فإنّ هناك عددا من الإحتمالات لأعطال متعددة في الدينامو؛ كإنخفاض سرعة تباطؤ المحرك بشكلٍ كبير، أو أن حزام البكرة للدينامو لا ينزلق ولا يدور حول البكرة بشكل صحيح، أو أن موصلات وكابلات الدينامو غيرمركبة بطريقة صحيحة أو مشدودة ، وإذا لم يكن أي من هذه الأعطال فإن الدينامو تالفا ويحتاج إلى التبديل بآخر جديد .