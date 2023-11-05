تعرف على آلية اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

60 ساعة تفصلنا عن موعد اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية، للرموز التي يستخدمها المرشحين في الدعاية وكافة إجراءات السباق الرئاسي، والذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ليكون يوم 8 نوفمبر الجاري، ليتم عقبها إعلان الهيئة الوطنية قائمة المرشحين النهائية متضمنة الرموز الانتخابية للمرشحين، والتي تم تحديدها يوم 9 نوفمبر طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

ووفقا للجدول الزمني والإجرائي ستعلن الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية ، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.