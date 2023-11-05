تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية فى حلوان لـ 18 نوفمبر

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم ، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، لجلسة 18 نوفمبر للمرافعة.