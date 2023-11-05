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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية فى حلوان لـ 18 نوفمبر

الأحد، 05 نوفمبر 2023 04:29 م
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية فى حلوان لـ 18 نوفمبر المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم ، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، لجلسة 18 نوفمبر للمرافعة.
 
واتهمت النيابة العامة 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 
 






اللجان النوعيه

الجنايات

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