اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تعلن وصول 25 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:00 ص
بولندا تعلن وصول 25 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الامن البولندى
ا ش ا

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية وصول 25 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.8 مليون شخص.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر"راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 23 ألفا و600 أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 15 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.






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