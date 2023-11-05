"المنحوس" راح يسرق اتقبض عليه وبحوزته مخدر الحشيش.. والجنايات تعاقبه بالمشدد

جلس "عامل"، يبحث عن طريقة لجمع المال لشراء المواد المخدرة، لتختمر في ذهنه طريقة للبحث عن شخص ليسرقه لشراء المواد المخدرة، لتقع عينه على سائق ويقوم بتهديده بسلاح أبيض لمحاولة سرقته ليقبض عليه ويصدر ضده حكما بالسجن المشدد والغرامة.

بعد تناول "م.ا"، عامل، لكمية من المواد المخدرة، تحكم فيه شيطانه وردد مع نفسه قائلا : مش باقي معايا غير اخر حتة حشيش أنا لازم جيب فلوس بأي طريقة"... وهنا يقرر المجرم حمل سلاح أبيض والبحث عن فريسة لسرقتها في الشارع وتحديدا بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.

وأثناء سير "المتهم"، شاهد سائق داخل سيارته وفى يده بعض النقود، ليحاول نزعها منه، ليقوم المجني عليه "ع.ا"، بمقاومته ويدافع عن نفسه، ليقرر اللص تهديد المجني عليه بسلاح أبيض كان يخفيه في ملابسه، والتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وجدها المتهم بالقرب منه.

شعر "الضحية"، أن حياته في خطر ليقرر الاستنجاد بالمارة بصوت عالى، ليتم ضبط اللص لتنتهي جريمته بلحظة ندم فات أوانها، وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبتفتيشه عثر معه على قطعة حشيش، لتنتهي رحلة الطريق الحرام خلق القضبان، فجريمة واحدة أرتكبها أدت لإدانته بـ 3 جرائم آخري.

قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وبعد نظر القضية عن بص وبصيرة، وسماع طلبات الدفاع وفض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، عاقبت الجنايات المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، لتنتهي حياته في طريق الندامة.