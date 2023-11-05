المطابع الأميرية تصدر قرارا بتكليف هويدا محمد السيد مديرا للمتابعة والإعداد الفنى

أصدرت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، قرارا بتكليف المهندسة هويدا محمد السيد، مديرا لإدارة المتابعة والإعداد الفنى، وذلك فى ضوء موافقة المهندس رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة وبناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للإعداد.

كما أصدرت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قرار بتكليف هشام ناجى محمود صقر مدير لإدارة التصميم والمونتاج الإلكترونى، وتكليف فتحى عبد الحميد محمود مديرا لإدارة التجهيز الفنى، وعبد الله أنور رئيس فرقة الجريدة والوقائع بالجمع التصويرى فى حالة غياب رئيس الفرقة.

وكلفت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مديرى الإدارات الجدد بالعمل على صالح النهوض بالهيئة وتنظيم العمل داخل الإدارات المسندة إليهم.