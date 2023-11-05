اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المجلس الوطنى الفلسطينى: تصريح إلقاء قنبلة نووية على غزة تعبر عن عقل المحتل

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:06 م
المجلس الوطنى الفلسطينى: تصريح إلقاء قنبلة نووية على غزة تعبر عن عقل المحتل الاحتلال
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصريح الوزير الإسرائيلي العنصري إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعبر عن عقل المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

 

 

 







غزه

الاحتلال

فلسطين

إسرائيل

قطاع غزه

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة